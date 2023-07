Disagio a Cipressa, "due perdite d'acqua in via Strada Nuova": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare un disagio a Cipressa: due perdite d'acqua.

"Voglio segnalare, come avvenuto già qualche settimana fa, ben due perdite d'acqua a Cipressa, una delle quali abbastanza ingente" - segnala un lettore, R. G. - "L'indirizzo dei due guasti è frazione Aregai, sempre in via Strada Nuova".

"Fatalità la scorsa volta, dopo la segnalazione, già il giorno dopo è intervenuta Rivieracqua" - sottolinea - "Mi farebbe piacere segnalare anche questo comportamento della ditta, che è vergognoso, soprattutto quando le segnalazioni sono tempestive".