Disservizi di Riviera Trasporti, 'Imperia Rinasce' porterà il tema in consiglio comunale

“Sono ormai all’ordine del giorno i continui disservizi della Riviera Trasporti. Numerose le testimonianze che riferiscono di corse saltate o in forte ritardo, si tratta di episodi così frequenti da rendere il servizio totalmente inaffidabile per gli utenti, costretti a muoversi con altri mezzi”.

Così intervengono i consiglieri di 'Imperia Rinasce' in merito alle problematiche del trasporto pubblico in provincia.

“Il disagio interessa soprattutto le zone periferiche della città e le frazioni, che rimangono così isolate - aggiungono - poiché è chiaro che la situazione sia ormai diventata insostenibile, si chiede all’amministrazione quali provvedimenti intenda adottare per garantire questo servizio indispensabile per i cittadini, che ad oggi l’RT non riesce a offrire, ma che il Comune sta continuando a pagare. Inoltre, la pensilina in largo Piana Nannollo, non è adeguata a una città che ha il dovere di essere accessibile a tutti, infatti non presenta un percorso adatto ai disabili né un tracciamento per i non vedenti. I consiglieri di Imperia Rinasce sottoporranno la problematica al prossimo consiglio comunale tramite un’interrogazione”.