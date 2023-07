Sanremo: il Comune stanzia 220 mila euro per mettere in sicurezza la foce del San Romolo

Nuovo stanziamento da parte dell’amministrazione comunale di Sanremo nel nome della sicurezza del territorio. Grazie a un avanzo di amministrazione, Palazzo Bellevue ha potuto finanziare con 220 mila euro il lavori necessari alla sistemazione della foce del torrente San Romolo, in una zona del lungomare molto frequentata soprattutto in estate.

Da tempo, infatti, l’area è stata transennata e anche a occhio nudo sono visibili i ferri che escono dalla struttura del ponte. Una situazione di abbandono generale che di certo ha ripercussioni anche sulla percezione di sicurezza.

Ora, grazie all’intervento finanziato dal Comune, sarà possibile risistemare l’intera area recuperandola in estetica ma, soprattutto, in sicurezza. A breve sarà terminata la stesura del progetto esecutivo, poi sarà il momento del bando di gara per affidare i lavori e poi non resterà che attendere il via al cantiere.