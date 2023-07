Pompeiana: venerdì Vanna Àstrego aprirà la rassegna “Amo Leggere”

Venerdì 7 luglio, alle ore 21, presso piazza Dante a Pompeiana, il Comune in collaborazione con Antea Edizioni di Angelo Giudici e l’Associazione Culturale Liberalia, inaugureranno l’edizione 2023 della rassegna letteraria “Amo Leggere”. La prima ospite della serata sarà Vanna Àstrego che presenterà il libro "Barselete e storie spiareteire", curato dal docente abruzzese Luciano D’Agostino; si tratta di una esilarante raccolta di barzellette e di buffi ricordi d’infanzia dell’autrice ospedalettese. La serata sarà condotta da Angelo Giudici coadiuvato dagli interventi del Prof. Luciano D’Agostino.

"Questo libro è semplicemente una raccolta di barzellette, di storie di vita vissuta in chiave ironica, scritte in dialetto ligure e pescate soprattutto nei vissuti della scrittrice e degli amici che in seguito hanno commentato divertiti. I contenuti sono stati diffusi inizialmente come un tentativo generoso e lodevole per addolcire il calice amaro del triste periodo di lockdown forzato. Oggi, considerato che ridere fa bene e allunga la vita, spera di essere un efficace mezzo per contrastare le preoccupazioni, la vita frenetica, lo stress… regalando intensa allegria. L’unicità di queste finalità sta nel fatto che l’intero libro, con i racconti e le tantissime barzellette, è stato scritto totalmente in “dialetto ospedalettese”. Una consapevole scelta che intende anche salvaguardare una lingua locale, in quanto ricchezza preziosa per le generazioni future" - spiegano dalla casa editrice.