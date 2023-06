Imperia: a Lo Spazio Vuoto va in scena "Il revisore", un adattamento da Gogol

Il 22 e 23 giugno, alle 21, presso Lo Spazio Vuoto in Via Bonfante 37 - Galleria degli Orti a Imperia, verrà messo in scena lo spettacolo 'Il revisore'. Ultimo atto del laboratorio di teatro adulti Gianni Oliveri e Livia Carli che porta in scena un libero adattamento dall’opera di Gogol.



"Una divertentissima commedia degli equivoci che ha per protagonista una cittadina della Russia zarista. - spiegano da Lo Spazio Vuoto - Qui arriva un giovanotto senza scrupoli che i funzionari locali, tutti corrotti, scambiano per un ispettore giunto da Pietroburgo per controllare il loro operato. Da qui il tentativo di tutti di corromperlo. Opera di grande attualità tra sfruttatori, corrotti, affaristi….dipinti in modo ironicamente grottesco. Costo biglietto 12 euro".