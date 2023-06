CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 17 giugno 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THE FLASH – ore 16.45 - 20.45 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Quadrupla Programmazione

- J-HOPE IN THE BOX – ore 15.00 – di Park Jun Soo - con J-Hope - Documentario - "Il documentario racconta la storia della realizzazione dell’album J-Hope In the Box da parte del noto cantante della celebre band del k-pop sudcoreano BTS. Il documentario mostra il processo creativo di J-Hope, presentando il concerto di Lollapalooza, il primo in cui l’artista ha performato le canzoni dell’album dal vivo. Sebbene altri membri dei BTS abbiano già composto e pubblicato alcuni singoli da solisti, prima di J-Hope In the Box nessuno di loro aveva mai creato un album completo senza gli storici compagni. In un’intervista, il cantante ha infatti dichiarato la sua eccitazione mista a nervosismo: essere il primo a “correre” da solo è stressante, ma gli consente di perseguire per la prima volta obiettivi molto personali. Per questi motivi, J-Hope In the Box è un progetto molto significativo per la super star dei BTS...”

Voto della critica: n.p.

- LA SIRENETTA – ore 16.40 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

- SUGA: ROAD TO D-DAY – ore 19.00 – di Park Jun-soo – con Min Yoon-gi, Halsey, Steve Aoki, Anderson, Paak, IU, Ryuichi Sakamoto – Musicale - "Per la realizzazione del suo nuovo album da solista la star dei BTS SUGA decide di intraprendere un duplice viaggio: da una parte, il cantante si sposta per il mondo, da Las Vegas a Seoul, per incontrare molti artisti con cui confrontarsi; dall'altra, si immerge nella propria interiorità per far emergere i traumi del suo passato e trasformarli in musica. Questo percorso porterà SUGA a far visita a grandi nomi del panorama musicale contemporaneo americano come Steve Aoki, Halsey e Andersoon Paak, ma anche il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, da sempre grande fonte di ispirazione per il cantante sudcoreano. Durante il viaggio, SUGA si confronterà con dubbi e blocchi artistici, che tenterà di superare attraverso la riflessione e il confronto con gli altri...”

Voto della critica: n.p.

- SPIDER-MAN - ACROSS THE SPIDER-VERSE – ore 21.40 – di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson – Animazione/Avventura/Azione - "Sequel del film di animazione del 2018 Spider-Man - Un nuovo universo, Spider-Man Across the Spider-Verse prosegue la storia di Miles Morales, alle prese con un multiverso pieno di pericoli e di altri uomini-ragno simili a lui. La nuova avventura della saga metterà al centro la relazione tra il protagonista e Gwen Stacy: i due partiranno infatti per un'avventura ricca di azione e nemici da affrontare...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA SIRENETTA – ore 17.00 - 19.20 - 21.40 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- 2 MATRIMONI ALLA VOLTA – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Philippe Lacheau - con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye - Commedia - "La vita di Greg è stata piuttosto tranquilla dopo la chiusura dell'agenzia, finché non decide di fare la proposta a Flo e deve presentarla al padre corrotto e alla madre ex attrice. Senza altra scelta che riaprire l'agenzia e trovare falsi genitori...”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- THE FLASH – ore 17.00 - 21.15 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO – ore 21.00 – di Steven Caple Jr. - con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Transformers tornano all'azione con un nuovo capitolo del franchise diretto da Steven Caple Jr. Transformers - Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un'avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all'eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon...”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MINDCAGE - MENTE CRIMINALE – ore 21.15 – di Mauro Borrelli - con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Neb Chupin - Drammatico - "I detective Jake Doyle e Mary Kelly sono sulle tracce di un assassino imitatore, che replica le atroci modalità degli omicidi del serial killer dalla mente deviata Lefevre, incarcerato e soprannominato L'Artista per via della sua abilità nel disegno. A lui si rivolge Mary, chiedendo un aiuto per catturare il misterioso criminale e porre fine alle uccisioni, e cedendo in cambio alla richiesta di commutare la sua pena di morte in ergastolo. Inizia così una corsa contro il tempo, una caccia all'uomo dai risvolti inattesi, in cui verranno fuori i traumi pregressi di tutti i protagonisti, coinvolti dall'Artista in un gioco diabolico...”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THE FLASH – ore 21.15 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- 2 MATRIMONI ALLA VOLTA – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Philippe Lacheau - con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye - Commedia - "La vita di Greg è stata piuttosto tranquilla dopo la chiusura dell'agenzia, finché non decide di fare la proposta a Flo e deve presentarla al padre corrotto e alla madre ex attrice. Senza altra scelta che riaprire l'agenzia e trovare falsi genitori...”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THE FLASH – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Steven Caple Jr. - con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Transformers tornano all'azione con un nuovo capitolo del franchise diretto da Steven Caple Jr. Transformers - Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un'avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all'eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon...”

Voto della critica: **





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it