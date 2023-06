Quando parliamo di asciugatrice intanto dovremmo parlarne al plurale, perché come vedremo meglio all'interno dell'articolo, ce ne stanno di vari tipi e modelli e in generale parliamo di un elettrodomestico molto famoso, ormai che consente di asciugare i vestiti in modo molto rapido e soprattutto in modo molto efficace.

E come dicevamo ce ne stanno di tanti modelli e ognuno ha le sue caratteristiche e funzionalità uniche e noi dobbiamo scegliere anche in base a quello, e sceglierne una che sia più adatta alle esigenze che abbiamo per casa nostra sia che viviamo da soli, e a maggior ragione se viviamo in famiglia.

Per quanto riguarda le categorie di asciugatrici più conosciute parliamo di quelle ad espulsione come di quella condensazione e quelle a pompe di calore.

Per esempio per quanto riguarda queste ultime sono più recenti rispetto ad altri tipi di asciugatrici utilizzano un sistema di riscaldamento a bassa temperatura per poter asciugare al meglio qualsiasi tipo di vestito.

Queste asciugatrici sono molto apprezzate dal punto di vista energetico nel senso che sprecano meno e quindi le bollette che ci arriverebbero sarebbero più bassi,però all'inizio costano di più, e questo va anche valutato in base alle nostre esigenze.

Mentre se parliamo delle cosiddette asciugatrici a condensazione parliamo delle asciugatrici più diffuse che utilizzano un sistema di raffreddamento ad acqua per rimuovere l'umidità dai vestiti, acqua che viene raccolta in un serbatoio che poi deve essere svuotato di volta in volta o comunque regolarmente.

Mentre quando parliamo delle asciugatrici ad espulsione che possiamo trovare pure come asciugatrici di scarico hanno uno scarico o meglio hanno un sistema di scarico dell'aria che serva a rimuovere l'umidità da tutti i vestiti e richiedono una presa d'aria esterna, e l'unico problema che hanno che possono essere rumorose e meno efficienti per quanto riguarda l'efficienza energetica.

Sono tante le cose da prendere in considerazione prima di acquistare un'asciugatrice

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono varie le cose da prendere in considerazione prima di acquistare un'asciugatrice e una di queste è il prezzo è quindi di conseguenza il budget che abbiamo a disposizione.

Ad esempio le persone che hanno un budget troppo basso opteranno di sicuro per le asciugatrici a condensazione che come già dicevamo nella prima parte sono quelle più economiche, e invece che ha un budget più alto punterà magari su quelle a pompa di calore che sono più efficienti dal punto di vista energetico e quindi a medio a lungo termine si può recuperare l'investimento.

Di certo quello che ci consiglierebbe qualsiasi esperto nel settore e che comunque siccome un'asciugatrice è un investimento a medio e a lungo termine perché non è che la vogliamo sostituire dopo un anno meglio aspettare un pò, o provare a pagare il tutto in tante comode rate piuttosto che accontentarsi di un'asciugatrice di scarsa qualità che poi ci costringe di continuo ad andare a ripararla e quindi a spendere altri soldi e non avremmo risparmiato un bel nulla.