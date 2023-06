Ranzo, cade da un muro a Costa Bacelega: in elisoccorso al Santa Corona

Mobilitazione di soccorsi in serata in via Principale a Costa Bacelega, frazione di Ranzo, per un uomo di circa 48 anni che sembra essere caduto da un muro da un'altezza di circa due metri.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca di Pornassio e l'elicottero Grifo, che si è alzato in volo visto che il ferito era in una zona impervia.

L'uomo sembra aver riportato un trauma toracico. Dopo i primi soccorsi sul luogo dell'accaduto il 48enne è stato elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure in codice giallo.