Ventimiglia: sopralluogo del Sindaco e degli assessori per i lavori alla palestra ex Gil (Foto)

Questa mattina il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha effettuato un sopralluogo con gli Assessori Calcopietro, Catalano e Calimera per verificare lo stato dei lavori presso la palestra ex GIL alla presenza delle associazioni sportive che normalmente la frequentano.

È stata riscontrata la necessità di effettuare ulteriori interventi di manutenzione a questa e ad altre strutture sportive dislocate sul territorio comunale. Saranno per questo effettuati altri sopralluoghi al fine di programmare i futuri interventi dell’amministrazione nel reperimento delle risorse, per consentire una fruizione in sicurezza degli spazi per i nostri ragazzi e per le associazioni sportive.