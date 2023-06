L’Assessore Marco Scajola incontra il Sindaco di Aurigo Angelo Arrigo: “Iniziamo insieme un percorso per valorizzare il paese"

L’Assessore all’Urbanistica Marco Scajola ha ricevuto il neo Sindaco di Aurigo Angelo Arrigo, al fine di esaminare le necessità del paese dell’entroterra imperiese, in termini di valorizzazione e riqualificazione urbana.

L’incontro è stato caratterizzato da un dibattito costruttivo e dalla condivisione di idee innovative. Sono stati messi sul tavolo diversi progetti che mirano a portare maggiore lustro al Comune di Aurigo e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

Durante la riunione, sono state affrontate questioni riguardanti lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché l’implementazione di politiche sostenibili per l’ambiente.

“Ho incontrato con piacere il neosindaco, l’amico Angelo Arrigo. Questo incontro - dichiara l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - rappresenta un importante passo avanti verso la realizzazione di un entroterra più vivace, attrattivo e in armonia con le esigenze della comunità. La collaborazione e l’impegno continuo delle Istituzioni e dei cittadini saranno fondamentali per realizzare obiettivi di rilancio e riqualificazione urbana e per massimizzare il potenziale di crescita dell’entroterra imperiese”.

“Ringrazio l’Assessore regionale Marco Scajola e i suoi Uffici - dichiara il Sindaco del Comune di Aurigo Angelo Arrigo - per la disponibilità e la determinante collaborazione dimostrata durante l’incontro odierno. Abbiamo affrontato diversi argomenti con l’obiettivo di programmare interventi futuri di riqualificazione e valorizzazione del Comune di Aurigo”.