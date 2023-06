"Ascoltami ti racconto una storia", risultati positivi per le scuole dell'Imperiese

Con la premiazione della fase regionale ligure del concorso "Ascoltami ti racconto una storia" avvenuta ieri a Chiavari, si è conclusa molto positivamente la decima edizione di questo progetto di audionarrativa. Nei giorni precedenti, invece, erano stati consegnati i riconoscimenti ai concorrenti dell'ambito provinciale e rispettivamente lunedì 22 maggio i rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus-ETS della sezione territoriale di Imperia hanno incontrato gli alunni della classe 3A dell'Istituto Comprensivo scuola Secondaria di primo grado di Riva-San Lorenzo al mare, mercoledì 24 maggio gli studenti delle classi 1B Scientifico e II BS della scuola secondaria di secondo grado del Liceo Vieusseux di Imperia, venerdì 26 maggio gli allievi delle classi 4A e 4B della scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Arma di Taggia e lunedì 29 maggio gli scolari della classe 3R del liceo Cassini di Sanremo.

Il progetto "Ascoltami ti racconto una storia" è nato nel 2013 dall’idea della maestra Cristina Minerva di Chiavari diventata non vedente dopo una lunga carriera di insegnante vissuta con entusiasmo e tanta passione tra i bimbi della scuola primaria ed è proprio per celebrare il suo decennale che quest'anno la fase regionale è stato svolto in questa città.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine scolastico con l’invito di elaborare un racconto inedito che dev'essere successivamente registrato in formato audio con la propria voce. Il tema chiave, per ogni edizione del concorso, è stabilito in tre sostantivi di volta in volta inseriti nel regolamento che per il 2022-2023 erano dialogo, mare e speranza. Con queste parole i ragazzi hanno dovuto realizzare il racconto della durata massima di quattro minuti.

Il concorso, riconosciuto e supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale (ex Provveditorato agli Studi) della Liguria, sta sempre più prendendo piede nel ponente ligure e infatti il presidente sezionale UICI Fabrizio D'Alessandro ricorda che qualche anno fa solo una scuola dell'imperiese aderì al bando, mentre ultimamente il numero di partecipanti si sta sempre più ampliando incrementando così le occasioni per incontrare gli studenti per sensibilizzarli sul tema della disabilità sensoriale e di come eventualmente rapportarsi con un compagno con deficit visivo che arrivasse nella loro scuola.

Dopo il buon esito della scorsa edizione, sia a livello provinciale che regionale in cui un racconto della nostra provincia arrivò al terzo posto della categoria scuola secondaria di secondo grado, la sezione UICI imperiese, al termine dell'attuale bando fissato per il 21 aprile, con il solito entusiasmo ha predisposto l'apposita giuria formata da Cesare Longordo grande lettore e usufruitore di audiolibri, Michele Panizzi poeta e scrittore, la dottoressa Laura Durante, assidua lettrice, e Marco Vallarino, giornalista, che, dopo un attento esame degli elaborati, ha decretato le classifiche finali.

Per la scuola primaria:

- primi classificati gruppo di alunni della classe 4A Istituto Comprensivo Arma seguiti dall'insegnante Stefania Paolino con "Un mondo migliore";

- secondi classificati racconto scritto da un gruppo della classe 4 B IC Arma seguiti dall'insegnante Gloria Poggioni con "Aiuo ... Il mare si sta prosciugando!"

- terzi classificati gruppo di alunni della classe 4A "Pastonchi" di Arma di Taggia seguiti dall'insegnante Rita Palumbo con "Ascoltami, ti racconto una storia".

Per la scuola secondaria di primo grado:

- prima classificata Bianca Fabbri dell'I.C. di Riva-San Lorenzo al Mare classe 3A con "Un mare d'amore".

Per la scuola secondaria di secondo grado:

- Primo classificato Martino Scisco del Liceo Vieusseux di Imperia classe 1B Scientifico con "L'infausto destino di Tirrenia";

- seconda classificata Olga Gironi del Liceo Linguistico Cassini di Sanremo classe 3° Russo sez. ESABAC con "Matomaini";

- Terza classificata Beatrice Siclari del Liceo Vieusseux di Imperia classe II BS con "Il mio posto sicuro".

Inoltre sono stati assegnati dei premi di partecipazione:

- Dorotea Sebastiani dell'I.C. di Riva-San Lorenzo al Mare classe 3A con "Un'infinita salvezza";

- Antonino Salerno, classe II BS Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia con "La volontà dell' abisso";

- Daniel Lucchiari del Liceo Vieusseux Scientifico Sc. Applicate, classe 2 Bsa con "Il mio demone";

- Gaia Spandre del Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia classe 2BS con "La lettera mai inviata";

- Margherita Guglieri del Liceo scientifico G.P. Vieusseux di Imperia classe II BS con “Io senza di te”.

I primi tre classificati sono approdati alla fase regionale delle relative categorie le cui premiazioni si sono svolte, ieri, nell'Auditorium San Francesco di Chiavari, nell'ambito del Festival della parola e i partecipanti della nostra provincia hanno conteso il podio agli aderenti delle sezioni di Savona, Genova e Chiavari. I presenti hanno potuto assistere ad un bell'evento e vivere una coinvolgente esperienza.

La giuria regionale ha valutato tutti i racconti di pertinenza e per l'imperiese c'è stato un altro positivo risultato. Infatti per la scuola primaria hanno trionfato il gruppo di alunni della classe 4A Istituti Comprensivo Arma con "Un mondo migliore", mentre per la scuola secondaria di secondo grado si è classificata terza Olga Gironi del Liceo Linguistico Cassini Sanremo classe 3° Russo sez. ESABAC con "Matomaini".

“L'incontro nelle scuole per le premiazioni – dicono i rappresentanti UICI - è stato un positivo momento d'informazione e di approfondimento sulla tematica inerente l'ambito delle persone che hanno problemi di vista. Infatti lo scopo principale di questo progetto destinato ai giovanissimi è quello di avvicinare in modo delicato i ragazzi alla conoscenza della disabilità sensoriale visiva attraverso un approccio attivo. La necessità di produrre un audio, partendo dal proprio racconto, si incontra con la scoperta del bisogno di ciechi e ipovedenti di ascoltare ciò che non possono leggere con i propri occhi e neanche con le dita in quanto servirebbe trascrivere il testo in Braille. Si attiva per questo una solidarietà propositiva e concreta, iniziando un percorso che abbatte l’indifferenza di ciò che non si conosce o che è filtrato da involontari pregiudizi e per questo ringraziamo sentitamente le insegnanti che quest'anno hanno creduto in questo progetto: Stefania Paolino, Gloria Poggioni, Rita Palumbo, Sabrina Panico e Daniela Cigni".

"Per concludere, l'incontro nelle scuole con i giovani è stato quindi un momento molto importante, che ha permesso di fare luce su una tematica spesso ancora troppo poco considerata nella nostra società e i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi e di riflettere sulla diversità e sull'importanza della solidarietà -sottolineano - "Speriamo che in futuro si possano organizzare sempre più iniziative di questo tipo, per promuovere una cultura dell'inclusione, della condivisione e della solidarietà affinché siano sempre più diffuse e radicate nella popolazione!".