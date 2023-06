Fiera del Libro a Imperia, la figura di Serge Voronoff al centro di un incontro (Foto)

Due libri di Edizioni Mille che presentano la figura di Serge Voronoff, il discusso medico ricercatore che a inizio del Novecento ha goduto di grande notorietà, saranno presentati domenica 4 giugno alle 11,45 alla Fiera del Libro di Imperia.

Roberto Albertini, che aveva annunciato lo scorso anno l’uscita di una raccolta di graphic novel riferite a storie e personaggi della Liguria, dedica l’ultimo racconto alla vicenda di un soldato della 1a Guerra mondiale che sarebbe stato operato dal chirurgo di Grimaldi per l’impianto di un femore tratto da una scimmia.

Ico Ferrero è il primo traduttore in Italia del libro “L’amour et la pensée chez les bêtes et chez les gens” che Voronoff pubblicò in Francia nel 1936. Le osservazioni e le deduzioni che raccolse a quel tempo possono godere dell’attenzione del lettore moderno che vuole scoprire le matrici di una cultura che rispetta gli animali.

Intorno al medico russo di inizio Novecento Serge Voronoff si sono create attese e speranze. Alla fama internazionale tra Europa e Stati Uniti nel suo tempo si è aggiunto il moltiplicarsi di leggende e perfino di barzellette sulla sua persona negli anni successivi. Allevò vari esemplari di primati nella sua villa di Grimaldi, nei pressi di Ventimiglia, e da essi trasse organi e tessuti per originali quanto improbabili interventi chirurgici sugli umani. Al di là della fondatezza scientifica dei suoi esperimenti e delle facili ironie sul suo tentativo di rendere più potente e longevo l'essere umano, ciò che emergere ancora attuale a distanza di un secolo dai suoi studi è l'attenzione al mondo degli animali. Ha esplorato caratteristiche e comportamenti delle diverse specie e, anticipando Konrad Lorenz di qualche decennio, espresse i fondamenti dell'etologia moderna.

"L'amore e il pensiero negli animali e nell'uomo" è il suo lascito culturale e scientifico che può corroborare l'animalismo odierno. Mancava l'edizione in italiano di questo suo testo, e Ico Ferrero ne ha preziosamente curato la traduzione arricchendola di utilissime note su quanto appena accennato dall'autore.

Roberto Albertini con il suo graphic novel torna invece con il suo spirito di indagatore di "storie minori" nel Nord-Ovest dell'Italia evidenziando l'impatto e le suggestioni che l'attività di Voronoff ebbe nella cultura popolare, arrivando ad attribuire a lui operazioni chirurgiche mai attestate da riscontri precisi. Ma talvolta l'immaginazione può essere rivelatrice se non di fatti di uno spirito che guida le azioni umane.