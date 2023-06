Ottimi risultati e tre medaglie d'oro per gli atleti della Bordighera Nuoto agli italiani Csi di Lignano

Sono iniziati oggi i campionati nazionali di nuoto del Csi, nella piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. Sono stati 15 gli atleti della ‘Bordighera Nuoto’ che sono scesi in vasca.

Ottime le prestazioni di tutti ma, da rilevare le due medaglie d’oro di Sabrina Floris nei 100 m dorso e nei 50 m delfino, l’oro di Alessandro Rebaudo nei 100 m dorso e il bronzo di Sergio Dolce sempre nei 100 m dorso. Soto gli altri risultati.

Samuele Ruotolo (2015) ha conquistato l’accesso alla finale con il 3° tempo nei 50 m stile libero, che si terrà domani. 27a Bianca Voivoda (2012) e 31° Grilz Alborno Violante (2012) su 35 atlete in classifica nei 100 m dorso; 14° Matilde Barbero (2009) su 32 atlete in classifica, nei 100 m dorso; 15a Sara Squitieri (2014) su 40 atlete nei 50 stile libero; 32° Victoria Pigounakis Jones (2011) e 37° Violante Alborno Grilz (2012) su 94 atlete nei 50 stile libero; 49° Giorgia Pirri (2010) su 93 atlete nei 50 stile libero; 20° su 57 atlete e 13° su 28 atlete, Irida Sabli (2008), rispettivamente nei 50 stile libero e nei 100 m dorso; 10° classificato a 20 centesimi dall’8°, quindi per poco non ha avuto l’accesso alla finale, Samuele Peri (2004) nei 50 m stile libero; 22a Giorgia Violi (2006) su 42 atlete nei 50 stile libero; 17° su 43 atleti Elia Bertocchi (2006) nei 50 stile libero; 8° Edoardo Pozzebon su 12 iscritti, nei 50 stile libero.

Resoconto più che positivo per la prima giornata, per la Bordighera Nuoto, visto anche l’elevato livello prestazionale degli atleti presenti e partecipanti alle competizioni. Domani altra giornata intesa di gare.