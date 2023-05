Tunnel del Tenda, dopo le polemiche Anas conferma: "L'apertura a ottobre"

“Anas ha sempre garantito accesso alle aree di cantiere. Le lavorazioni in corso, in vista del prossimo completamento dello scavo della nuova canna, non consentono l’accesso alle aree per il 26 maggio esclusivamente per motivi di sicurezza”. Con queste parole l'ente stradale replica alle parole del professor Sebastiano Pelizza, coordinatore del convegno sui 150 anni della galleria del Tenda tenutosi nella mattinata di oggi in Provincia, a Cuneo, che aveva parlato di "brutto clima venutosi a creare negli ultimi tempi" (QUI).

L'Anas ha anche smentito categoricamente che l’annullamento della visita ai cantieri di geologi e ingegneri, prevista inizialmente per la giornata di domani, sia da attribuirsi a questi motivi. E rilancia: "I lavori procedono e l’apertura al traffico della nuova canna, seppur in modalità cantiere, resta confermata per ottobre 2023".

“Ad oggi - precisa l'ente - restano da scavare circa 20 metri per completare lo scavo della nuova galleria. Il completamento dello scavo del nuovo tunnel grezzo è previsto tra fine maggio e inizio giugno e a seguire si procederà con i lavori per il completamento del rivestimento definitivo e parte dei by-pass. Si stanno valutando le modalità per consentire l’apertura del tunnel nella tipologia di cantiere entro fine ottobre 2023 ed in particolare le opere e gli apprestamenti necessari per il transito in sicurezza”.



Poi fa chiarezza circa i lavori sul fronte franoso del Rio Ca in territorio francese: “Per quanto riguarda questi interventi è in corso la realizzazione delle berlinesi propedeutiche alla costruzione delle spalle del ponte di progetto. L’assemblaggio delle componenti metalliche del ponte, attualmente in via di realizzazione presso l’officina incaricata, avverrà in loco nel piazzale del cantiere”.

Non ci resta che attendere ottobre per capire se, a distanza di tre anni, finalmente residenti e turisti potranno tornare a muoversi attraverso la statale 20 del Colle di Tenda, martoriata dalla tempesta Alex. Tre anni durissimi, durante i quali semplici cittadini ma anche autotrasportatori, sono stati costretti a tragitti molto più lunghi per muoversi a cavallo di Liguria e Piemonte.

Una situazione che ha penalizzato non poco anche il comparto turistico dell'estremo ponente ligure (senza dimenticare quello del basso Piemonte), abituato alle 'invasioni' estive dei villeggianti provenienti dalle province di Cuneo e Torino, attraverso quel tunnel vecchissimo ma che comunque consentiva di muoversi velocemente. Tre anni di stop forse impensabili prima del 2 ottobre 2020, quando il Roya decise di riprendersi gli spazi 'rubati' dall'uomo.