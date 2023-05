Incontro sul Santuario Pelagos a Santo Stefano al Mare. Consigliere Remo Ferretti: ”È importante sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali”

Il Consigliere comunale delegato all’ambiente Remo Ferretti ha organizzato, venerdì 26 Maggio alle ore 15 l’incontro “Alla scoperta dei delfini del Ponente”. L’evento gratuito si terrà presso il circolo anziani ‘Il Gabbiano’.

“All’incontro interverranno i biologi marini dell’associazione in e Delfini del Ponente APS, con la quale è stato organizzato l’evento” - spiega il consigliere Ferretti, che prosegue: ”Un evento per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e far conoscere meglio un’eccellenza del nostro territorio: il Santuario Pelagos. L’evento è gratuito e aperto a tutti, dai più giovani agli anziani”.