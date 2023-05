Grande musica e solidarietà giovedì al Teatro dell’Opera del Casinò con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Fondazione Telethon

Giovedì sera alle 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò una serata di grande musica e solidarietà. Il concerto “Il Pianoforte tra freschezza primitiva ed esplosioni drammatiche e la sinfonia 'sfortunatamente' troppo celebre” sarà diretto dal M° Cem Mansur.

“Un programma davvero strepitoso - ha detto - vi aspetta per il nostro concerto di questa settimana. Nella prima parte il virtuosismo pianistico in tutti i suoi aspetti, nei lavori dei più grandi pianisti dell’ottocento, Chopin e Liszt. Nella seconda parte la Sinfonia n. 3 di Johannes Brahms. Famosissimo il suo terzo movimento ma tutta l’opera è un grandissimo capolavoro della musica romantica”.

Lo segue lo straordinario solista ospite Massimiliano Motterle, virtuoso di rara eleganza e pianista lisztiano per eccellenza: “Sul mio leggio due brani un po’ insoliti ma molto interessanti che eseguirò con l’Orchestra diretta da Cem Mansur. Di Chopin eseguirò Krakowiak… Un pezzo giovanile come giovanile è il brano che eseguirò di Liszt, Malédiction, per pianoforte e orchestra d’archi”.

Il concerto fa parte del progetto “Armonie con la Sinfonica”. il 50% del ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare e donare una speranza a molte mamme. A fine serata sarà possibile acquistare anche le box regalo con i buonissimi “Cuori di biscotto Telethon”. Presente in sala e al corner dedicato Anna Famà, del Coordinamento Telethon Imperia, per illustrare i progetti della Fondazione.

