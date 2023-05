Dopo il Gef e 'SanremoJunior al via la programmazione per l'edizione 2024 dal 17 al 20 aprile

Dopo lo strepitoso successo del G.E.F. e di sanremoJunior 2023 - che hanno fatto registrare un record di oltre 6.000 presenze alberghiere, con partecipanti provenienti da 21 nazioni - è iniziata la programmazione per la prossima edizione che si svolgerà come sempre al Teatro Ariston come sede centrale e, presumibilmente, anche al Teatro dell’Opera del Casinò per alcuni concorsi. Le date previste sono dal 17 al 20 aprile 2024.

“Abbiamo fissato le date per la 25° edizione del G.E.F. e la 15° edizione di sanremoJunior - ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Patron dei due eventi - perché ci è stato già richiesto da più parti ed anche per non incorrere in concomitanze con altre manifestazioni. Abbiamo scelto altresì delle date in bassa stagione per cercare di favorire, come d’abitudine, la ricettività degli operatori locali. Da sempre i nostri eventi artistici e culturali sono messaggeri di pace, amore ed amicizia. Tutti i bambini ed i giovani, senza distinzione di etnie, colore della pelle, religione e nazionalità, potranno sempre partecipare senza discriminazioni, nel rispetto di tutti gli altri bambini e dei giovani concorrenti. Il nostro messaggio di pace e di amore vincerà sempre su quelli di discriminazione e odio e sulle strumentalizzazioni dei piccoli partecipanti da parte degli adulti”.