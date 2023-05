Domenica prossima e l'11 giugno doppio appuntamento con sport e benessere insieme al Rotaract Club Imperia

Doppio appuntamento con il Rotaract Club Imperia all'insegna dello sport, della natura del benessere e del tempo trascorso all'aria aperta con il fine comune di raccogliere fondi a favore dell'associazione ‘La Giraffa a rotelle’ per finanziare le lezioni di musicoterapia che si tengono in Via Caboto ad Imperia, con lo scopo di dare a bambini e adulti con disabilità delle possibilità alternative non verbali di comunicazione con se stessi e l’esterno, esprimendo le proprie potenzialità con soddisfazione.

La particolarità di questo progetto sta proprio e anche all'apertura della sala e delle lezioni anche ad adulti con disabilità che solitamente per ragioni di età rimangono fuori ed esclusi da progetti e terapie, come se diventando adulti la loro disabilità scomparisse. La loro voglia di fare esperienze, migliorare e usare il tempo in maniera divertente e costruttiva invece è sempre tantissima nonostante l'età.

Domenica 28 maggio torna, per la seconda edizione, la 'MulaTrek', la passeggiata nell’entroterra tra natura e cultura organizzata dal Rotaract Club Imperia. Questa volta verrà ospitata dal paese di Dolcedo, ha come titolo “La camminata dei mulini: tra antichi ponti, bialere, vecchi frantoi, arte e posti magici!”.

Secondo appuntamento, domenica 11 giugno alle 9 presso il Don Quique Padel Imperia in Via Sal Lazzaro 70, che ospiterà il primo torneo benefico di padel organizzato dal Rotaract Club Imperia. Il torneo si svolgerà in formazione mista e le partite garantite a squadra saranno almeno due. Alle prime tre squadre classificate verranno consegnati i premi gentilmente offerti dai partner dell'evento. Per tutti e due gli eventi è richiesta la prenotazione al numero 3404928234.