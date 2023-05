Sanremo: 'Sei Donne Che Hanno Cambiato Il Mondo', spettacolo benefico al Forte di Santa Tecla

Zonta club Sanremo organizza per mercoledì 17 maggio al Forte di Santa Tecla lo spettacolo teatrale 'Sei Donne Che Hanno Cambiato Il Mondo' di e con Gabriella Greison. Un omaggio a sei donne che hanno cambiato il mondo in punta di piedi. L’appuntamento con la storia che non leggerete mai sui libri prevede una rappresentazione riservata agli studenti alle ore 10 e una aperta al pubblico alle ore 21 al Forte (ingresso 20 euro sino ad esaurimento posti).

Gabriella Greison, passa in rassegna alcune delle eroine che hanno inciso sul corso della storia. Un misto di storia, di caparbietà in uno spettacolo in cui le curiosità sicuramente non mancano.