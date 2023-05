A Sanremo la presentazione del libro “Professionista della Guest Experience” di Alberto Tita

Un libro per tutti gli appassionati del mondo dell’ospitalità, per chi è curioso o per chi desidera diventare un professionista dell’accoglienza turistica. Il nuovo libro di Alberto Tita, consulente e formatore nel mondo dell’ospitalità e vicepresidente nazionale di A.D.A. (Associazione Direttori d’Albergo) è un manuale pratico nell’ambito del settore turistico, scritto a quattro mani con Nicola Bolzan, formatore esperto in comunicazione.



Tita presenterà domani alle 17, in via Giardini di Vittorio Veneto, 34, in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo, il suo ultimo libro “Guest Experience”, edito da Dario Flaccovio Editore. Insieme all’autore intervengono Enrico Anghilante, editore del gruppo More News e Marco Sarlo, management consultant Royal Hotel Sanremo.