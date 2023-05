Si svolgeranno domani le attività di diserbo sulla via Romana, nel tratto compreso tra Via Tumiati e Via dei Colli e, proprio per questo, la Polizia Municipale e il comune provvederanno alla posa dei relativi divieti di sosta.

L’intervento, già previsto per lo scorso 21 aprile, era stato posticipato per non creare disagi alla viabilità in prossimità del ponte festivo del 25.