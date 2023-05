Sanremo: camion trancia tubi di gas, acqua ed Enel in via Pascoli, lavori in corso e riapertura ancora incerta (Foto)

Andranno avanti per buona parte della giornata, con la strada che rimarrà chiusa al traffico, nella zona di via Giovanni Pascoli a Sanremo, dove un furgone ha rotto un tubo del gaso ma anche uno dell’acquedotto ed alcuni cavi dell’Enel.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme agli agenti della Polizia Municipale, oltre ai tecnici di Rivieracqua, Italgas ed Enel. Il furgone dovrà essere rimosso da un carro attrezzi mentre, in questo momento, stanno lavorando i tecnici dell’azienda elettrica per ripristinare la corrente.

Quindi toccherà ad Italgas per sistemare la tubazione rotta e, quindi, sarà la volta di Rivieracqua che ripristinerà la tubazione che porta il prezioso liquido nelle case e attività della zona. Al momento via Giovanni Pascoli rimane chiusa tra la curva che porta all’ospedale all’uscita dell’Aurelia Bis.

Nel frattempo, sull’arteria di cornice a Sanremo, gli automobilisti (se non devono recarsi nella parte alta di via Pascoli) vengono fatti uscire al Borgo. Al momento non è ancora prevedibile la riapertura della strada.