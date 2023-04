'InfiniteVentimiglia': il Lions Club organizza la seconda edizione della manifestazione ludico-sportiva

Sabato e domenica prossimi, dalle 10 alle 19, nei giardini del Porto di Ventimiglia, lungo un percorso pedonale ad anello esclusivo, lungo un miglio, si passeggia, si cammina veloce o si corre di fronte ad un panorama mozzafiato.

Per ogni miglio percorso da ciascun partecipante, i generosi sponsor della manifestazione verseranno due euro, che il Lions Club Ventimiglia utilizzerà per la raccolta fondi destinata a fornire ad un non vedente un cane guida del Servizio Cani Guida Lions.

Ogni partecipante potrà scegliere l'andatura che preferisce. Camminare, correre, passeggiare per divertirsi, stare bene e fare del bene!