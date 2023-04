Ventimiglia: messo a dimora a cuda del Lions un albero di mandarino alla scuola dell'infanzia 'Regina Margherita' (Foto)

Si è svolta ieri, a cura dell’associazione Lions di Ventimiglia nel giardino della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta dell’I.C 2 Cavour di Ventimiglia, la cerimonia per la piantumazione di un albero di mandarino.

Erano presenti il corpo docenti, i rappresentanti dei Lions, i piccoli alunni e gli alunni della classe quarta della scuola primaria di Ventimiglia alta. In un clima festoso, gli alunni, in maniera spontanea, hanno battezzato l’albero come ‘Rino il mandarino’. E’ stata fatta presente, inoltre, la rappresentazione efficace dell’avvenimento quale simbolo di rinascita della natura, spesso depauperata.

I bambini della classe quarta hanno ricordato inoltre le origini orientali del mandarino trapiantato nel mondo occidentale e di quanto questo rappresenti un importante avvicinamento tra due culture, profondamente diverse, ma accomunate dal rispetto della natura, mater ed magistra.

I piccoli dell’infanzia, infine hanno cantato un’allegra canzoncina ‘Io sono come un albero’, per festeggiare gli alberi e la loro importanza per la vita evidenziando le tante similitudini esistenti fra il nostro corpo e la struttura dell’albero.