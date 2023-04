Taggia: nel Convento dei Padri Domenicani, concerto della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo

Nell’ambito del Convegno in programma domani nel Convento dei Padri Domenicani a Taggia dal titolo ‘Omaggio al nostro concittadino Pasquale Anfossi’ con relatori i Professori: Fabrizio Brezzo, Giovanni B. Martini, Alessandro Barlucchi, Mirco Rebaudo, alle 16.30 si terrà un concerto della Banda P. Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Questo il programma dell’incontro dedicato alle musiche di Pasquale Anfossi: “Li amanti canuti” a cura di M. Rebaudo e “Sinfonia Venezia” a cura di F. Brezzo.

Pasquale Anfossi

Nato a Taggia, in provincia di Imperia, cominciò gli studi musicali con il padre per completarli a Napoli presso il Conservatorio di Santa Maria di Loreto. Vi studiò dapprima violino con Francesco Barbella, e successivamente composizione con Francesco Durante e Niccolò Piccinni. Anfossi fu compositore fecondo cimentandosi con successo in tutti i generi musicali.

Esteban de Arteaga, letterato e teorico musicale spagnolo, nelle sue Rivoluzioni del 1785 lo definisce così: «ritrovatore facile e fecondo massimamente nel buffo, e che forse ottiene fra i compositori lo stesso luogo che Goldoni fra i poeti comici». Dopo aver esordito a Napoli con le opere Lo sposo di tre e marito di nessuna, scritto in collaborazione con Pietro Alessandro Guglielmi, Il finto medico (1764), La fiammetta generosa (1766), firmata con il Piccinni, I matrimoni per dispetto(1767), e a Venezia nel 1769 con l'opera seria Cajo Mario, dal 1771 Anfossi tenta il successo a Roma, presentato e protetto dall'amico e maestro Piccinni, benché Anfossi fosse di un anno più anziano di questi.

Si eseguono l'opera giocosa I visionari e l'intermezzo, scritto con Carlo Franchi, Il Barone di Rocca Antica, su testo del Petrosinelli, dati entrambi al Teatro delle Dame.