Speciale Weekend: gli appuntamenti più belli del fine settimana in provincia di Imperia

Da sempre segna l’apertura delle manifestazioni primaverili della città. Si tratta di ‘Sol&Vento’, appuntamento molto atteso dai turisti e dai residenti che torna questo fine settimana ad Imperia. La manifestazione è divisa in tre comparti: uno spettacolare, uno istituzionale e l’altro commerciale. Ma sono le esibizioni di aquiloni statici monofilo di tutte le forme e dimensioni a regalare le emozioni più forti al pubblico proveniente anche da fuori regione.

Nutrito come sempre il programma dell’evento con esibizioni di balletti con aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi: singoli, pair e team e ancora balletti su musica, esibizione di gruppi di aquiloni in fila indiana. Immancabili poi gli aquiloni di oltre 30 metri, i pesci giganti che vedranno alternarsi sulla spiaggia di Borgo Marina aquilonisti italiani ed esteri. Quello di Imperia, infatti, è il Festival internazionale dell’aquilonismo per eccellenza che porterà sulla spiaggia una varietà di aquiloni. Non mancheranno laboratori, stand di aquiloni, trucca bimbi sulla banchina Medaglie d’Oro. La passeggiata di Borgo Marina ospiterà gli stand di prodotti tipici, biologici e artigianali mentre per la sera sono in programma happy hour, cene a tema, attrazioni musicali nei locali e nei ristoranti del borgo (locandina con il programma).



Siamo alla chiusura dell’evento/mostra ‘La Ferrovia della Val Roia’ svoltasi al centro Culturale San Francesco nel Centro Storico di Ventimiglia. La mostra/evento, oltre alle proiezioni di filmati che hanno ripercorso la storia della ferrovia a volte tormentata di questa importante via di comunicazione tra il Ponente Ligure, la Costa Azzurra ed il Piemonte, è stata realizzata in omaggio a Giuseppe Biancheri, che si è speso con tutte le sue forze, fin dalla metà degli anni ottocento, per la realizzazione di questa opera importante per l’economia dei nostri territori, che ha visto la sua definitiva realizzazione, con l’inaugurazione del 1928.

A margine di questa mostra si sono consumati eventi culturali che, nei 23 giorni di apertura, hanno richiamato moltissimo pubblico, e termonano questo fine settimana con il classico ‘botto’: oltre ad altre conferenze, in chiusura di manifestazione, alle 17 di domani, è in programma un concerto dell’orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia con un repertorio basato sulla cultura bandistica e soprattutto sulla cultura musicale di Ventimiglia. Vi sarà inoltre una distribuzione di ‘Castagnole’, tipici dolci ventimigliesi (il dettaglio degli appuntamenti a questo link).



Questo fine settimana molti appuntamenti sono dedicati anche al teatro, a presentazioni di libri e conferenze.



Iniziamo da Ventimiglia dove questa sera al Teatro Comunale va in scena lo spettacolo ‘La Traviata delle camelie’ con David Riondino e Dario Vergassola.

Lo spettacolo è un viaggio con musica dal vivo da ‘La signora delle camelie’ di Alexandre Dumas a ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi, in compagnia di un narratore, David Riondino, di un incredulo spettatore della vicenda, Dario Vergassola, e della voce del soprano Li Beibei, che interpreta alcune arie verdiane di Violetta. Colpa, peccato, gelosia, redenzione, felicità muovono tanti comportamenti umani, ma rappresentano anche sentimenti estremi sui quali scivola una satira leggera. Così, sulle note della partitura verdiana, trascritta per ensemble da camera composto da clarinetto, violino e violoncello, momenti drammatici e situazioni esilaranti si alternano, nella dissacrante versione di una storia d’amore eterna.



‘La Rosa non ci ama’ è titolo dello spettacolo teatrale in scena questa sera nella Sala Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare con protagonisti gli attori Cloris Brosca e Gianni De Feo.

È il racconto della cruenta storia che, alla fine del XVI secolo ebbe come protagonisti il Principe Carlo Gesualdo da Venosa, eccellente compositore e innovatore del linguaggio musicale e sua moglie, la bellissima e appassionata Maria D’Avalos. Una storia di tradimenti e potere, di orgoglio e vendetta che vide l’assassinio di Maria e del suo amante, il Duca d’Andria, Fabrizio Carafa. Un delitto terribile e violentissimo che avvenne nel Palazzo nella notte tra il 16 e il 17 ottobre del 1590 e di cui la storia riporta minuziosamente persino la descrizione delle ferite, fatte dai medici legali.



Diano Marina ospiterà oggi la 5ª edizione del World Folklore Festival: alle 15.30 si terrà una sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino mentre alle 17, gli stessi gruppi folkloristici si esibiranno presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella. Rimanendo in tema di musica a Vallecrosia, per la rassegna ‘Primavera in Musica’, domani pomeriggio alla Sala Polivalente l’appuntamento è con ‘Cinemusica’, un concerto con Arie tratte dalle più celebri colonne sonore con il soprano Veronica Ioppolo e il baritono Marco Galli accompagnati al pianoforte da Adriana Costa. Altro appuntamento è quello con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che alle 17 di questo pomeriggio al teatro del Casinò terrà un concerto dal titolo ‘Virtuosismo violinistico melodie struggenti, ritmi e brillante invenzione timbrica’ con musiche di Luppi, Berlioz, Massenet, de Sarasate/ G. Bizet, Dvoràk.



Ed eccoci alla pagina dedicata agli scrittori particolarmente corposa questo fine settimana.



Oggi alle 17, all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022, sarà ospite di Cervo in Blu d’Inchiostro per presentare la sua lectio ‘La stanza degli spiriti’. Introdurrà l’evento Daniela Tallone, docente di lettere dell’Istituto Ruffini di Imperia. Verranno, infine, proposte letture da parte degli studenti giurati al Premio Strega Giovani.

Alle 16 di oggi, al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, terzo appuntamento della rassegna ‘La Stampa al Museo’ con protagonisti Claudio Paglieri e il suo romanzo storico ‘Conte Attilio’. Paglieri, giornalista del ‘Secolo XIX’, è da tempo un apprezzato autore di gialli, romanzi, libri umoristici e fumetti.

Per la rassegna ‘È tempo di Libri’, Alberto Politi presenta la ristampa di ‘Terra Nostra Intemelia’ dello scrittore e poeta dialettale Maestro Vincenzo Jacono. L’evento letterario si terrà ad Ospedaletti oggi alle 16.30 presso il Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci).

Domani al Castello dei Doria di Dolceacqua, alle ore 17, si presenterà il libro ‘Tutti i Colori tranne Uno’ dello scrittore sanremese Luca Ammirati.

Per la rassegna ‘Librinsieme’, alle 18 di domani, presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia Massimiliano Scuriatti presenterà il suo libro ‘Le lacrime dei pesci non si vedono’.



Ci spostiamo a Sanremo dove domani nella sala consiliare del Museo Civico di Palazzo Nota si parlerà di rapporti storici tra la zona sanremese e la vicina Francia attraverso le vicende e i personaggi di una illustre famiglia. ‘I Calvino e la Punta di Francia’ è la conferenza che sarà tenuta dall’Avvocato Luca Fucini, nuovo Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia. Fucini illustrerà la secolare relazione tra gli antenati del romanziere e la cultura francese: rapporti che risalgono all’epoca napoleonica, filtrati dall’adesione alla Massoneria, fino a giungere allo scienziato Mario Calvino (padre di Italo), agronomo dalla vita avventurosa.



Concludiamo con la segnalazione di due eventi completamente all’aria aperta in programma domenica

La 21ª Passeggiata di Primavera a cura del CAI di Ventimiglia. Si tratta di una camminata panoramica non competitiva adatta a tutti di circa 10 Km circa. Il ritrovo è alle 8.30 in piazza Marconi alla Marina San Giuseppe di Ventimiglia e la partenza è prevista alle ore 9.30.

‘RipuliAMO le spiagge, c’è un mare di lavoro da fare’ è invece un appuntamento dedicato alla salvaguardia dell’ambiente marino, aperto a tutti. Il punto di ritrovo è previsto a San Bartolomeo al Mare alle ore 10 presso la sede della Fidas in via XXV aprile.





