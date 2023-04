Runner morto in Trentino, Gandolfo (Accademia Kronos): "L'orso ha gli stessi diritti dell'uomo, no alla pena di morte"

In riferimento alla morte del runner in Trentino, causata dall' attacco dell'orsa Jj4, interviene il Presidente dell’Accademia Kronos (Imperia), sezione di Diano Castello, Giuseppe Gandolfo.

“Come presidente di un’associazione che si occupa di ambiente e salvaguardia del mondo animale a livello nazionale, vorrei esprimere innanzitutto le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea Papi; ma nel frattempo vorrei esprimere il mio disappunto sulle decisioni che vuole intraprendere il Presidente della provincia autonoma del Trentino, e far capire che l'orso ha gli stessi diritti dell'uomo, pertanto, la pena di morte in Italia per gli umani che commettono omicidi non esiste, quindi non dovrebbe esistere neppure per l'orso. Ribadisco che il presidente della Provincia Trentina, prima di emettere sentenze di morte, dovrebbe consultarsi con i Presidenti di altre provincie Italiane che hanno affrontato il problema di condivisione del territorio tra animali selvatici e l'uomo trovando un equilibrio sostenibile”.