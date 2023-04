Sanremo: a Villa Citera un incontro con lo scrittore sanremese Gianmarco Parodi su 'Mestiere dello scrivere'

Nell’ambito del progetto Wasabi, Villa Citera Booster bando finanziato da Carige San Paolo, nei locali di villa Citera, sarà protagonista di un incontro sul ‘Mestiere dello scrivere’. Gianmarco Parodi scrittore sanremese che con il suo ‘Non tutti gli alberi’, libro pubblicato da Piemme edizioni ha raggiunto un grandissimo successo di pubblico e critica.

L’incontro avrà come tema appunto il Mestiere dello scrivere, Gianmarco ci accompagnerà in un viaggio attraverso le sue esperienze di scrittore e di docente di scrittura creativa. Nato a Sanremo, viene da studi agrari. Ha scritto alcuni romanzi di genere fantastico. Ogni sua narrazione è radicata nella terra da cui proviene, l’estremo ponente ligure. Partendo da Triora, borgo arroccato famoso per un grande processo d’inquisizione, passando per la sua città natale, fino al tormentato confine con la Francia.

Insegna tecniche della narrazione per Scuola Holden, dove si è diplomato, e per altre realtà. Conduce trekking letterari, passeggiate narrative e laboratori di scrittura online. Ha vinto alcuni premi nazionali di poesia e ha fondato il collettivo poetico ‘Vivaio del Verso’. Con Non tutti gli alberi, vince il premio Calvino, premio Nabokov, premio Sarzana, premio Giovane Holden, premio Porto Venere, oltre a piazzamenti come finalista in altri.

Si inizierà alle 17 con una chiacchierata ispirata ai Carrer Days (come il TED) in cui Gianmarco metterà a disposizione la sua conoscenza per parlare di tutto quello che è intorno al mondo dell’editoria e delle mille possibiltà che stanno dietro al lavoro dello scrivere. L’incontro è aperto a tutti. Villa Citera 3.0 è un centro di aggregazione Giovanile in Strada Borgo Ponente, un luogo in cui i ragazzi dai 15 ai 30 anni possono costruire momenti culturali e eventi, accompagnati da educatori e esperti, o possono semplicemente incontrarsi e rilassarsi, uno spazio da riempire liberamente.