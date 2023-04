Sanremo: code e negozi 'nascosti' dai mezzi per i lavori del gas, i commercianti "Perché proprio nella settimana di Pasqua?" (Foto)

Profondo malcontento in zona Pian di Poma a Sanremo per i lavori stradali riguardanti le tubature del gas che stanno interessando da alcuni giorni il tratto di corso Marconi di fronte al Carrefour proprio durante il periodo pasquale.

Dopo una prima fase in cui il cantiere era stato collocato nel vicino rettilineo in direzione centro città, una strada a tre corsie che aveva permesso quindi di incidere solo parzialmente sul traffico, dalla scorsa settimana i lavori hanno iniziato ad avvicinarsi alla zona del supermercato rendendo così inevitabile la presenza di un semaforo con relativo senso unico alternato che, oltre a creare lunghe code sia verso Sanremo che Ospedaletti, ha suscitato le proteste dei commercianti presenti sul lato opposto al Carrefour che si sono ritrovati, proprio nella settimana di Pasqua, al centro di una situazione critica culminata oggi con la collocazione di camion e ruspe esattamente davanti ad alcune di queste attività commerciali rendendo quindi difficoltoso se non impossibile l’arrivo dei clienti.

“Premettiamo che non siamo assolutamente contrari ai lavori quando sono necessari – hanno dichiarato gli esercenti Domenico De Giovanni (Edicola De Giovanni), Emilia Fichera (Il Giardino di Adele), Alida e Liana Patrone (Vivaio Patrone)– ma non riusciamo a comprendere per quale motivo siano stati scelti i 10 giorni precedenti alla Pasqua per dedicarsi al tratto più stretto della strada, proprio in corrispondenza delle attività commerciali, quando sarebbe stato possibile sospendere il cantiere per alcuni giorni o eventualmente sfruttare questo periodo per lavorare sul largo rettilineo qui vicino e creare così meno disagi sia agli automobilisti che a noi. Che la sospensione fosse possibile è stato dimostrato martedì scorso quando i mezzi sono stati fermi tutto il giorno… Immaginiamo a causa del mercato in centro che a quanto pare è più importante delle attività commerciali periferiche. La situazione poi oggi è insostenibile con i mezzi collocati esattamente davanti all’entrata dei nostri negozi (sarebbe bello che un giorno la stessa attenzione fosse dedicata anche al marciapiede ed all’asfalto di questa zona, ormai devastati da anni). E tutto questo proprio in una delle settimane più importanti dell’anno. Per chi di noi si occupa di attività legate alla floricoltura questo fa poi il paio con l’ennesima mancata manifestazione dei carri fioriti. Ci complimentiamo con coloro che amministrano la città per questa ‘straordinaria’ doppietta”.