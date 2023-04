Sanremo: gabbiano ferito in via Martiri, una lettrice non trova nessuno che se ne occupi

Una nostra lettrice, C.M., ci ha scritto per un gabbiano ferito, pare da alcuni giorni, in via Martiri della Libertà a Sanremo:

“Avendo preso nota del numero del signor Valfiorito, grazie al vs articolo, lo contatto ma non risolvo nulla. Mi viene comunicato che verrò contattata da una sua volontaria di Ospedaletti perché lui non può spostarsi. Dopo ben 4 ore provo a ricontattarlo per comunicare che nessuno mi ha chiamato ma ahimè il cellulare è irraggiungibile. Intanto la povera bestia giace con un ala rotta nel solito posticino nella speranza di essere recuperata. Contatto la Asl che mi dà un numero di telefono di Imperia che ha una segreteria telefonica che mi informa che l’ambulatorio è chiuso. Ricontatto il 118 ed una signora molto educata, alla mia spiegazione, mi risponde che le direttive che hanno sono queste. Presa dalla rabbia ricontatto il 118 e trovo invece una signora più disponibile e cordiale che mi passa un altro ufficio veterinario che mi informa che il loro intervento avviene solo nel momento in cui l’animale è morto per il recupero. Concludendo: gli animali feriti che si possono trovare nelle nostre zone possono limitarsi a cani, gatti, piccioni e gabbiani. Di tigri , leoni, giraffe dubito. Mi auguro che qualcuno possa ascoltare le numerose chiamate effettuate dalla sottoscritta per prendere poi provvedimenti”.