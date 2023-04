Aumentano i casi di Scabbia nella nostra provincia: le raccomandazioni della Farmacia 'Colombo' di Sanremo (Foto e Video)

Non è un allarme, ma la Scabbia negli ultimi tempi si è fatta nuovamente fatto sentire nella nostra provincia. Una patologia della pelle che è stata registrata in molti residenti e, per questo, abbiamo raccolto le raccomandazioni del Dottor Graziano Colombo, della omonima farmacia di via Galileo Galilei nella zona del Borgo a Sanremo. “Ce ne è un’invasione – ha detto – e il primo consiglio è quello di andare dal dermatologo, che deve fare le prescrizioni per questo tipo di malattia”.

Per combattere la scabbia si usa la ‘Permetrina’ e il ‘Benzile benzoato’. La Farmacia Colombo produce alcune particolari creme, che aderiscono bene alla pelle senza danneggiarla, ma sono previste pure compresse (su prescrizione medica) e, passato il periodo critico, è importante utilizzare creme con la Calendula, un cicatrizzante, e il Pantenolo che protegge la pelle. Per la pulizia viene proposto un sapone con la Clorexidrina e la Calendula.

Medicinali che vengono interamente prodotti nel laboratorio della ‘Colombo’, in via Galilei a Sanremo: “Prepariamo le creme, con le basi e l’aggiunta di quella per favorire l’assorbimento delle sostanze. Grazie alla nostra produzione anche i costi si abbassano fino al 50%, oltre al fatto che molti prodotti sono al momento introvabili”.

Il problema della Scabbia è una patologia trattabile, non è gravissima, ma bisogna fare attenzione: “E’ facile una reinfestazione se non si osservano determinate misure – termina il Dottor Colombo – ed è importante la pulizia, con detergenti idonei, seguendo sempre quanto viene evidenziato dal dermatologo. La terapia è breve, se fatta correttamente, ma attenzione alle eventuali ricadute che possono allungare un po’ i tempi”.