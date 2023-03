Favoreggiamento immigrazione clandestina a Ventimiglia: scattano gli arresti per l'Operazione Pantografo

A Ventimiglia è in corso l'Operazione Pantografo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sedici fermi vengono eseguiti in queste ore dalla Polizia di Stato e maggiori particolari arriveranno nel corso della mattinata.





Le attività investigative sono state svolte da personale della Polizia di Frontiera di Ventimiglia affiancato da personale della (P.A.F.) Polizia francese in qualità di osservatore. Sono stati acquisiti diversi elementi di prova attraverso scambi info-investigativi, mirati servizi di O.C.P. (osservazione-controllo-pedinamento) e pattugliamenti congiunti espletati anche con l’ausilio delle forze dell'ordine francesi, nonché attraverso attività tecniche di intercettazione telefonica e telematica, autorizzate dall’Autorità Giudiziaria.