Serie di gare e appuntamenti nell'ultimo fine settimana per la Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta domenica scorsa ad Imperia la prova regionale del Torneo Gold Italia di ginnastica ritmica. Poche le ginnaste della regione iscritte alla gara, che prevedeva un alto livello tecnico e un impegno costante nei numerosi allenamenti necessari.

Per la Ginnastica Riviera dei Fiori è stata Eleonora Oggero la sola atleta che ha preso parte alla competizione, eseguendo gli attrezzi cerchio e clavette. Il 10° posto ottenuto contro avversarie che fanno parte delle squadre dei campionati nazionali di serie A e B, potrebbe essere qualificante per la finale nazionale in programma ai primi di maggio in Lombardia. Soddisfazione per i tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion, anche in ragione del fatto che altre ginnaste stanno preparando queste gare di alto livello nella sezione agonistica GR.

Sempre Domenica, ma a Sanremo, si è svolta la 2a prova del campionato individuale silver di ginnastica artistica femminile livelli LA/LB ed LC. Diverse le ginnaste ponentine che si sono alternate agli attrezzi trave, volteggio e corpo libero. Per il livello LA nelle allieve 4 ottimo 3° posto per Alice Serini, 4° Raffaella Cantagallo e 7 Annalisa Driza, Bene anche le allieve 1, le giovanissime Giulia Di Francesco (10), Noemi Giancaterino (13), nelle A 2 Rebecca Falcidia (8), Mia Bertonasco (9)e Diletta Catroppa (10).

Nelle A3, al 12° posto Sofia Perotti e nelle junior 2 , si classifica 7ª Giulia Germano. Nel livello LC junior 1, 6° posto per Alice Bovenzi e nelle Junior 3, 4a Camilla Longo.Quasi tutte le ginnaste sono esordienti in questo programma di agonistica della FGI e le prestazioni delle ginnaste al momento soddisfano le aspettative dei tecnici Elisa Addiego e Giulia Bellone. Oltre alla Riviera, in campo gara erano presenti molti atleti delle altre due società che, in provincia fanno attività federale in questa sezione olimpica, la Ginnastica Imperia e la Sunny Gym di Vallecrosia. Le tre società stanno valutando la possibilità di sviluppare un programma comune di allenamenti per il futuro.

Sabato scorso, sempre a Sanremo, si è svolta la 1a prova regionale della ‘Ginnastica per Tutti’, settore in crescita della FederGinnastica che ha visto (nelle due zone tecniche, ponente e levante) la partecipazione di oltre 300 atleti. Il settore prevede gare non agonistiche fino alle categorie giovanissimi (sotto gli 8 anni) e competitivo per le fasce di età successive. Nella gara di Syncrogym di seconda fascia la Riviera con Allaria Matilda, Erisa Hallulli, Luna Kola, Giulia Morano e Arina e Gabriela Sohrai ha ottenuto il 1° posto con la somma degli esercizi collettivo e coppie preparati dal tecnico Arianna Twuiss.

Il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, ha ospitato anche la ‘Gymflowers Cup’, gara intersociale alla quale hanno partecipato la Ginnastica Imperia, Atleticamente di Loano, Arteginnastica di Finale Ligure , la Viridis Sanremo e la Ginnastica Riviera dei Fiori che si è fatta carico del faticoso, ma ben riuscito ‘evento’ di ginnastica che ha visto oltre 400 iscritti. Lo staff tecnico societario presente, oltre alle sopra citate allenatrici, è stato completato da Monia Stabile, Ilaria Cavicchia, Andrea Vittoria Rosso, Nicla Londri e il direttore sportivo della Riviera e DTR GPT Alice Frascarelli Importante la collaborazione dei componenti del direttivo dell’associazione e dei genitori che hanno montato e smontato i campi gara, predisposto una struttura pulita ed accogliente e procurato gadget, coppe e medaglie per tutti i partecipanti.

Presenti, nelle due giornate di sport, anche il Sindaco di Taggia Mario Conio ed il Consigliere sanremese Ethel Moreno. “Spesso nel nostro ponente – evidenzia la società - si organizzano importanti manifestazioni sportive di buona rilevanza turistica che promuovono il territorio, ma la collaborazione e il confronto tra Enti, Istituzioni e le varie realtà associative, possono creare i presupposti per favorire sempre di più una salutare pratica sportiva, vera grande opportunità per aggregare, includere e gratificare i giovani del nostro territorio”.