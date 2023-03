Musica: è morto Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz. Nel 2011 il live a Rock in the Casbah

Il mondo della musica d'autore piange Luca Bergia, 54 anni, batterista e fondatore dei Marlene Kuntz. È stato trovato senza vita questa mattina nella sua casa nel cuneese.

Ha suonato con i 'Marlene' dal 1989 sino al 2020, prima del ritiro per dedicarsi all'incarico di professore di Scienze alle scuole medie di Madonna dell'Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio.

Con i Marlene Kuntz fu protagonista di una delle serate più partecipate di sempre a Rock in the Casbah, storica rassegna live di piazza San Costanzo, nel cuore del centro storico di Sanremo. Così lo ricorda Larry Camarda, uno dei fondatori della rassegna: “Mi ricordo un lungo soundcheck alla batteria per cercare di rendere al meglio suono in quel posto particolare. Fu uno dei più affollati e apprezzati concerti a Rock in the Casbah. Un musicista preciso e incisivo”.

L'anno successivo la band cuneese partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Canzone per un figlio”.

Il soundcheck dei Marlene Kuntz a Rock in the Casbah