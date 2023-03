Torna la Fiera delle Anime: bancarelle, street food, musica, gonfiabili e una fattoria didattica animano Bordighera Alta (Foto e video)

Bancarelle, street food, musica dal vivo, animazioni, gonfiabili e una fattoria didattica con gli animali, ieri, hanno animato la Spianata del Capo e piazza del Popolo a Bordighera alta in occasione della tradizionale Fiera delle Anime.

Tante persone, dal mattino al tardo pomeriggio, hanno preso parte alla manifestazione: un tradizionale momento di incontro e di riunione per grandi e piccini.

È riuscito, perciò, l’evento organizzato dal Comune: “Una vera festa per le famiglie, in cui la tradizione si arricchisce di alcune novità, come i gonfiabili e la fattoria didattica con gli animali, per coinvolgere grandi e piccoli" – commenta l’assessore di Bordighera Melina Rodà – "Abbiamo lavorato con impegno, insieme all’ufficio Turismo e all’ufficio Commercio del Comune, per proporre una giornata di divertimento e allegria ed è stato come doveva essere: un momento di incontro e di riunione per tutte le famiglie".