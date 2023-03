Sanremo: la Croce Rossa in piazza per la 'Festa della Donna', non solo mimosa ma anche informazione (Foto)

Non solo mimosa… ma anche tanta informazione quelle offerte questa mattina dalle volontarie sanremesi di Croce Rossa Italiana davanti al teatro Centrale.

Lo spunto è stata sicuramente la ‘Giornata Internazionale della Donna’ e, grazie alla generosa donazione del fiore simbolo da parte di un imprenditore del settore, la Croce Rossa ha confezionato sul posto centinaia di piccoli mazzi accompagnati da biglietti dove venivano indicate sia le coordinate bancarie per il 5 per mille sia il numero di cellulare dello Sportello della Gentilezza che fa fronte alle esigenze sociali delle persone che necessitano sia aiuti alimentari che di ascolto.

A far visita al banchetto anche agenti della Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato.