8 marzo: Forza Italia Giovani e Azzurro Donna distribuiranno mazzi di mimosa alle donne

Domani, mercoledì 8 marzo, Forza Italia Giovani e Azzurro Donna, per la Giornata Internazionale della Donna, distribuiranno un mazzetto di mimosa a tutte le donne. "Ricordiamo sia tutte le conquiste sociali, economiche e politiche che le donne hanno conseguito nel corso del secolo scorso, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono ingiustamente vittime in tutto il mondo" - affermano.



"Non lasciamo che l'otto marzo sia come Carducci descriveva la mimosa "effimera" e chiusa solo a domani, perchè la donna va rispettata e trattata alla pari di qualsiasi altro uomo ogni giorno. Vi aspettiamo domani per celebrare con un piccolo gesto questa grande giornata!" - concludono.