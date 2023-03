Sanremo: prete ricattato, la 'Comunità del Borgo' scrive al Vescovo, "Pentimento umano, il suo dolore è anche il nostro"

"Gli uomini possono inciampare e cadere, anche i sacerdoti sono uomini, don Massimo sta pagando, non si nasconde, non si difende, il suo pentimento lo rende umano e ancora più vicino alla nostra comunità, il suo dolore è anche il nostro".

È il messaggio lanciato dalla comunità dei fedeli del Borgo di Sanremo, dopo la vicenda del ricatto ai danni del prete. L'accaduto ha scosso Sanremo per via delle implicazioni legate all'episodio, una video dove il sacerdote si mostra in atteggiamenti sessuali, che hanno portato il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta a prendere posizione nei confronti del prete sospendendolo.

Di fronte a quanto successo, in una lettera aperta a firma 'la comunità del Borgo' è stato chiesto al Vescovo di considerare anche il loro punto di vista. Ecco il testo della missiva: "Sua Eccellenza, con immensa tristezza abbiamo appreso quanto accaduto al nostro parroco, siamo amareggiati ma al contempo non ci sentiamo di giudicare, come comunità del Borgo abbiamo pensato fosse giusto scriverLe una lettera aperta per raccontare chi è per noi don Massimo".

"In questi anni ha fatto sì che tante persone si riavvicinassero alla chiesa, essendo esempio e guida, ci ha accolto a braccia aperte così come siamo e ci ha aiutato ad essere migliori, credendo nelle nostre potenzialità e riuscendo a valorizzarle, ha pregato con noi e per noi, facendoci sentire importanti agli occhi di Dio, ha valorizzato la nostra chiesa ed ha aiutato i suoi parrocchiani in difficoltà. Con lui abbiamo vissuto un periodo difficile, per la pandemia che ha colpito l’intero pianeta, nonostante questo, con cautela ma con decisione, don Massimo è riuscito a dare valore tangibile a quel poco che era permesso di fare, mantenendo viva e attiva tutta la comunità. - viene scritto nella lettera - Ci ha insegnato l'importanza di fare gruppo e di lavorare insieme, facendo crescere sane amicizie tra le mura della parrocchia, coinvolgendo molte persone nelle sue attività di “chiesa fuori le mura” portando per le strade il Natale, le Via Crucis itineranti ed i Rosari".

"Chi ha potuto conoscere l’operato di Don Massimo non si fermerà a giudicare ma guarderà quanto fatto fino ad ora. Tutti noi gli siamo vicini per aiutarlo in questo difficile cammino di penitenza con le nostre preghiere e con il nostro sostegno, lui ci ha dato tanto ed ora tocca a noi... Affidiamo don Massimo e la parrocchia dell’Annunciazione al Signore e alle Sue preghiere con stima e riconoscenza" - concludono.