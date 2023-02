Imperia: Marina allagata per la rottura di un tubo, gravi danni alle attività e alla capitaneria

La Marina di Imperia Porto Maurizio questa mattina si è svegliata allagata. Nelle prime ore della mattinata si è verificata la rottura improvvisa della condotta dell'acquedotto del Roya in prossimità del museo navale di Imperia.

Tra i primi ad arrivare sul posto l'assessore Antonio Gagliano e a breve interverrà anche il sindaco Claudio Scajola. Danni ingenti per le attività della zona ed anche per la sede della Capitaneria di Porto che ha registrato allagamenti. Non è la prima volta che si verifica una rottura di una tubatura in questa zona.





I tecnici di Rivieracqua stanno già operando per riparare la tubazione. "L'intervento comporterà la temporanea interruzione del servizio idrico per alcune ore a Imperia in tutta la zona a levante del museo navale (Oneglia, zona ospedale, etc.) e nel golfo dianese (Diano Marina, San Bartolomeo, Cervo, Diano Castello, Diano San Pietro e Villa Faraldi). Sino al completo ripristino del servizio si potranno verificare cali di pressione e fenomeni di torbidità dell'acqua" - hanno fatto sapere da Rivieracqua.



Appare chiaro che per gli imperiesi si prospetta una giornata difficile. Sembra che per arrivare al tubo sarà necessario aprire un grosso tratto di strada creando così ulteriori disagi e modifiche alla viabilità. Per l'intero lavoro potrebbero volerci anche un paio di giorni.