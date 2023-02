Stop ai tamponi nelle tre sedi provinciali dal 1° marzo: si potrà fare solo con la ricetta al Palasalute di Imperia

Dal prossimo 1° marzo le sedi aziendali per l’esecuzione dei tamponi molecolari rinofaringei (Bordighera Ospedale presso locali ex Spdc - Taggia presso locali stazione ferroviaria - Imperia presso Molo S. Lazzaro) non saranno più attive.

Pertanto, è stata predisposta una nuova sede ed orario per l’esecuzione dei tamponi molecolari rinofaringei. Chi ne avrà bisogno potrà farlo esclusivamente con ricetta del SSN o previo pagamento della prestazione, al Palasalute di Imperia dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12 (piano terra, zona Centro Prelievi).

Per l’accesso alle prestazioni ospedaliere (per visite, esami, ricoveri), dal 1° marzo il tampone antigenico verrà erogato direttamente presso la sede ospedaliera il giorno stesso dell’erogazione della prestazione presso il servizio o reparto erogante.