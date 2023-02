Imperia, corto circuito di quadro elettrico in un condominio a Porto Maurizio: intervengono i vigili del fuoco (Foto)

Intervento dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, alla Marina a Porto Maurizio a Imperia per un corto circuito di un quadro elettrico nel vano scala, dove si trovano i contattori di tutti gli appartamenti, di un condominio.

Gli uomini del 115 inizialmente erano stati allertati per un presunto incendio in alcuni appartamenti ma una volta giunti sul posto hanno constatato che si trattava di un corto circuito che ha lasciato tutti gli appartamenti senza luce.

Fortunatamente non si sono verificati feriti o danni. I pompieri stanno mettendo in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Enel. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, la Polizia di Stato e la polizia locale.