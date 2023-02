Elezioni Amministrative in provincia: il Nuovo Psi pronto ad alleanze in tutte le città chiamate al voto

La campagna elettorale delle amministrazioni locali sta ormai entrando nel vivo e gli incontri per la realizzazione di alleanze vincenti diviene frenetica.

Si vota nei comuni di oltre 15.000 abitanti quali Imperia e Ventimiglia e poi ad Aurigo, Bordighera, Cosio d'Arroscia, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Triora e Vallecrosia. Per la prima volta in tale importante circostanza, il Nuovo Psi, il ramo di destra del partito, quello che fa riferimento alle ideologie di Bettino Craxi, visto le adesioni in termini di tessere sottoscritte su tutto il territorio provinciale, vuole entrare tra i protagonisti della vita politica locale.

Lo conferma il nuovo segretario provinciale Agrippino Manduca: “Il nostro partito che ha come presidente nazionale Stefano Caldoro e come segretario nazionale il senatore Lucio Barani, si dichiara disponibile ad incontri per la realizzazione di eventuali alleanze in tutte le realtà chiamate al voto. Intende dare il proprio contributo in termini di idee e di voti”.