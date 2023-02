Ventimiglia: il Movimento 5 Stelle apre info point, "Rafforzare presenza sul comprensorio intemelio"

Da sabato 18 febbraio, l’Info Point del MoVimento 5 Stelle di Ventimiglia, sito in Piazza Cesare Battisti n.33/c, sarà costantemente aperto e a disposizione di tutti i cittadini da Ventimiglia a Bordighera e ai comuni dell'entroterra.

"Uno spazio di condivisione a servizio della comunità, dove ognuno potrà portare le proprie istanze, le proprie idee, condividere progetti e obiettivi o semplicemente ottenere informazioni e iscriversi. - commenta Maria Spinosi, coordinatrice M5S comprensorio intemelio - Inoltre, con l’avvio dei Gruppi Territoriali M5S, abbiamo l’obiettivo di rafforzare la presenza su tutto il comprensorio intemelio".

"È sempre più necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare quelle iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale. Vi aspettiamo per qualsiasi necessità. L’Info Point sarà aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12, domenica dalle 10 alle 12".