Festival di Sanremo 2023: il bilancio del Sindaco e dell'Assessore "Successo straordinario e alcune cose da rivedere" (Video)

Durante la conferenza stampa di chiusura del Festival il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha portato un dato che non lascia spazio a polemiche o immaginazione: “Una cosa mai vista, ieri siamo arrivati a 180 mila persone in città. È stata una settimana straordinaria per tutto quello che abbiamo vissuto dentro l’Ariston e fuori in città - ha aggiunto Biancheri - c’era una grande voglia, abbiamo visto tanta gente sorridente e felice di vivere questo Festival che dobbiamo iniziare a guardare con occhi diversi. Dobbiamo pensare al 2024 per un Festival sempre più diffuso fuori dall’Ariston”. E poi si è rivolto ad Amadeus: “Hai fatto qualcosa di straordinario, è stato il Festival più partecipato della storia, rimarrà negli annali. Siamo contenti di essere al tuo fianco”.

Subito dopo ha tracciato un bilancio di questa straordinaria settimana: “Abbiamo visto davvero tanta gente, felice di partecipare. E’ stato un successo e l’ho ribadito ad Amadeus, per un Festival che è il più partecipato della storia. Dobbiamo riflettere per il futuro e ne ho già parlato con Rai e Rai Pubblicità, per programmare un Festival 2024 e per contenere questi flussi di pubblico che sono arrivati in città. Proprio per questo voglio ringraziare il Prefetto ed il Questore ma anche tutte quelle persone che hanno lavorato. Senza di loro non si sarebbe potuto fare nulla”. Ha parlato di un Festival da rivedere ripensare, in che modo? “Ci sono degli aspetti da migliorare, come ad esempio Santa Tecla e Pian di Nave ma anche la possibilità di chiudere qualche strada al sabato. C’è il pensiero di poter allestire il palco un po’ più indietro con lo smantellamento dell’attuale struttura, o anche l’idea di fare un arredo urbano mobile e non fisso per poter utilizzare il solettone per tanti eventi e concerti. Non tutto si farà in un anno ma mi piacerebbe lasciare un percorso per il cosiddetto ‘Festival diffuso’ nei prossimi anni”.

Con l’Assessore Giuseppe Faraldi siamo tornati sulle 180mila persone presenti solo ieri a Sanremo: “Lo avessi saputo prima avrei avuto sinceramente paura e siamo andati al di là delle più rosee aspettative. Abbiamo raggiunto un risultato superiore a quanto ci potevamo aspettare. E’ il risultato che volevamo e dobbiamo dire grazie ad Amadeus ma anche a tutte le persone che in città hanno lavorato”. Nello sport si dice sempre se un successo è un punto d’arrivo o di partenza. Per lei? “E’ un punto da godersi e oggi riflettiamo su quanto fatto. Dobbiamo sempre migliorare: è difficile farlo ma non impossibile. Ci siederemo con il Sindaco e Rai Pubblicità per lavorare da subito in modo da capire se l’obiettivo di quest’anno sarà migliorabile”. Il Sindaco ha parlato di una ‘Squadra Festival’, lei come la vede? “Io la intendo come una sorte di coordinamento tra uffici, perché ci siamo accorti che vede il coinvolgimento di diversi settori del Comune e, quindi, serve un collegamento stretto tra loro proprio per le vicende festivaliere”