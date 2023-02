Sanremo: modifica della raccolta dei rifiuti nelle zone centrali della città per la giornata di domani

Fino a domani pomeriggio, nel tratto di via Roma compreso tra la fontana dello Zampillo e corso Mombello e in tutte le traverse comprese passando per via Roma non si potranno esporre i rifiuti nell’ambito della raccolta ‘porta a porta’, sia in bidoni che nei sacchi, a qualsiasi orario.

I rifiuti devono essere conservati presso gli esercizi commerciali. Per la giornata odierna le utenze della parte bassa di via Gioberti possono conferire in via Nino Bixio. Per garantire il servizio, nella giornata di oggi, rimarrà aperto l'ecopunto in piazza Muccioli sino alle 24 mentre domani rimarrà aperto fino alle 20:30 con orario continuato.

In via straordinaria resterà aperto anche domani pomeriggio l'ecopunto di via San Francesco, con orario 15-21. Il servizio tornerà regolare da domenica sera con il consueto calendario.