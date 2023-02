Sanremo: in 200 tra canti e tanta commozione per sostenere l'Ucraina a un anno dall'invasione russa (Foto e Video)

Circa 200 persone, in prevalenza ucraini, hanno partecipato oggi pomeriggio in piazza Muccioli alla manifestazione organizzata per sostenere la questione legata al loro paese, invaso quasi un anno fa dalla Russia.

Oltre a tanta gente comune, ‘armata’ di bandiere giallo-azzurre, cartelli e candele, c’era anche una rappresentanza di ‘Azione’ e dei Radicali. Durissime le parole degli organizzatori contro l’invasore Putin, accusato della morte di migliaia di persone, non solo in Ucraina nel conflitto in atto ma anche delle molte altre guerre messe in atto dallo stesso presidente russo.Numerosi gli interventi in remoto: da 𝗖aterina Avanza di azione, a 𝗟ia Quartapelle responsabile esteri del Partito Democratico e Marco Simiani, Deputato del Partito Democratico componente della Commissione Ambiente. Yulia Yukhno Tarasevich, Presidente della Ambasciata popolare di Belarus e rifugiata politica, nonché esponente della comunità Persiana. La giornalista freelance Ucraina, Julia Kalashnyk che ha parlato dei bombardamenti su Kharkiv.

Non sono mancati momenti emozionanti, durante il ricordo dei caduti in guerra e nell’ascolto dell’inno ucraino.