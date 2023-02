Ventimiglia: bivaccano nell’ex tennis club di Peglia, sette algerini indagati per invasione di edifici e furto

Sette stranieri, tutti di nazionalità algerina, sono stati indagati per occupazione di edifici e furto. Gli uomini sono stati fermati all’alba di ieri dagli agenti della Polizia di Stato all’interno dell’ex tennis club di Ventimiglia, nel quartiere di Peglia, chiuso da oltre un anno. I sette si erano rifugiati all’interno dell’edificio per trovare riparo, allestendo un temporaneo bivacco di fortuna e allacciandosi abusivamente alla rete elettrica.

Gli extracomunitari sono stati accompagnati in Commissariato per la verifica dell’identità. Due sono risultati titolari di regolare permesso di soggiorno, tre richiedenti la protezione internazionale, due irregolari in Italia. Al termine delle operazioni tutti e sette sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di occupazione di edifici e furto, in concorso tra loro. Tre sono stati indagati in stato di libertà anche per la violazione di norme sull’immigrazione.