Sanremo 2023: ecco tutti i divieti in centro per la settimana del Festival, in caso di sovraffolamento chiusure anche ai pedoni

Il Festival di Sanremo è già praticamente iniziato, con i big della kermesse canora che a rotazione fanno capolino in città per le prove, ma è stato dato il via alla settimana che la precede e l’adrenalina sale vistosamente.

Intanto, dal Comando della Polizia Municipale sono state messe in campo le ordinanze per regolare viabilità, soste e transiti nelle vie centrali di Sanremo. Oltre alle ordinanze già emesse (QUI) e in vigore da alcuni giorni, da sottolineare il divieto di sosta (con rimozione forzata) che sarà instaurato dalle 14 del 7 febbraio alle 2 dell’11, su entrambi i lati di via Roma, dal civico 132 all’intersezione con sottopasso Croce Rossa.

Attenzione al totale divieto di transito in via San Francesco (da intersezione via Roglio a piazza Colomb), via Giovanni Marsaglia, via Bartolomeo Asquasciati e via Manzoni nei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 febbraio dalle 14 alle 24 e comunque fino a smontaggio delle strutture. I mezzi della Riviera Trasporti, i Taxi, i veicoli RAI, gli utenti del parcheggio privato in struttura e i possessori di posto auto privato potranno transitare, verso l’autostazione dei bus, sia da via Roma in via Manzoni che in via Asquasciati.

Saranno derogati dal divieto di transito in via San Francesco (seguendo le indicazioni degli Agenti presenti sul posto), i veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico di merci nella zona, per raggiungere i parcheggi dei supermercati o le aree di sosta private nella stessa via San Francesco, via Astraldi, via Canessa e via Mentana, nonché i veicoli adibiti al trasporto di persone disabili che possono raggiungere le zone di sosta loro riservate. Derogati dal divieto di transito in via Marsaglia i veicoli provenienti da via Mentana.

Verrà instaurato il divieto di sosta (con rimozione forzata) in: via Marsaglia, via Asquasciati, via Manzoni, via San Francesco, via Astraldi, via Roglio, via Canessa, via Capitan Pesante e via Mentana, dalle 8 del 5 alle 24 del 12 febbraio e comunque fino a smontaggio delle strutture.

Saranno riservate ai taxi le aree interne all’autostazione sul lato mare, di fronte alle casse del parcheggio ma anche in via Asquasciati (lato ponente) dal civico 16 a dopo il passaggio pedonale, per tre vetture.

Nel caso in cui si verificasse un sovraffollamento delle vie in prossimità del teatro Ariston e di piazza Colombo, tale da pregiudicare la sicurezza pubblica, secondo le disposizioni potrà essere attuata la sospensione della circolazione pedonale in via Palazzo, via Cavour, via Gaudio superiore, via Roma e via Matteotti.

Inoltre, viste le direttive del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, sarà necessario limitare l’apertura del parcheggio del Palafiori. Per questo, dalle 8 di martedì prossimo alle 2 di domenica 12, l’accesso al parcheggio sarà monitorato dagli addetti alla struttura, dalla Polizia Municipale e dagli stewards.

Sarà consentito l’ingresso esclusivamente a:

- titolari di abbonamento per il parcheggio, di cui si conoscano identità e veicolo

- veicoli di Forze di Polizia e Protezione Civile

- veicoli della RAI (preventivamente accreditati)

- veicoli dei dipendenti in servizio al Palafiori

- titolari di biglietto per il Festival della Canzone in programma nella stessa giornata al teatro Ariston, con ingresso entro le 19 e uscita entro le 2 del giorno seguente

- veicoli delle persone incaricate alla produzione degli eventi in programma al Palafiori

- veicoli intestati a servizi pubblici.

Infine, dalle 8 del 7 alle 24 dell’11 febbraio, sarà vietata la sosta in via del Castillo, sul lato mare del tratto a doppio senso di circolazione (dall’intersezione con corso Salvo d’Acquisto all’intersezione con via Gavagnin).