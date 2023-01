Torna il "Trail Gli Ulivi" di Badalucco: presentata la corsa che unisce sport e territorio (Foto e video)

Il 30 aprile torna il Trail Gli Ulivi di Badalucco. Seconda edizione, a circa sette mesi dalla prima gara che si disputa sulle alture del paese del buon vivere con un percorso che si snoda verso l'alto attraversando gli uliveti.

Rispetto alla prima edizione la corsa, non ha subito variazioni e si snoderà sempre sulla distanza di 10 km (650 mt D+). Partenza in Piazza Duomo a Badalucco per l'evento podistico che l'anno scorso conquistò tanti atleti del territorio e non solo. Per il vincitore anche quest'anno c'è l'onore di vedere inciso il proprio nome con il tempo di gara sull'iconico trofeo realizzato dal Valentino Bianchi.

La manifestazione organizzata dalla ASD Naturun Team Valle Argentina si svolge con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Comune di Badalucco, il Soccorso Alpino, la Croce Verde Arma Taggia.



"Il tracciato di gara, che mantiene ancorate le proprie radici nel comprensorio collinare e montano del Comune di Badalucco tracciando un anello di circa 10 km con partenza e arrivo all’interno del centro abitato, riprende in buona parte la via escursionistica di notevole pregio storico che transita lungo “l’anello della Madonna della Neve” e si snoderà attraverso percorsi sterrati, campestri, boschivi, collinari e brevissimi tratti di congiunzione in asfalto e cemento avvolti dalla vegetazione spontanea e dalla macchia mediterranea. Un percorso naturalistico che l’azione sinergica dell’Amministrazione Badalucchese e dell’Associazione Cugini dei Sentieri ha reso fruibile anche al di fuori del mero contesto sportivo-agonistico, per escursioni, trekking da parte di semplici appassionati della natura" - spiegano dalla Naturun Team.

La particolare orografia del territorio contribuisce a rendere il percorso impegnativo, difficile con alcuni punti particolarmente ostici dal punto di vista tecnico ma anche incantevole, panoramico e mozzafiato. Un ambiente naturale dai tratti cangianti che alterna macchia mediterranea, sentieri avvolti dall’ombra della fitta boscaglia e lunghe mulattiere fiancheggiate da una fitta rete di muretti a secco e da lunghe file di ulivi plurisecolari. Gli atleti si confronteranno con un contesto agrario tra i più antichi del Mediterraneo e con un territorio duro, selvaggio, impervio e a tratti ostile trasformato e addomesticato dal sudore e dall’infaticabile opera dell’uomo.

"Anche quest’anno si parte da Piazza Duomo dinanzi alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta e San Giorgio. - ricordano dall'asd organizzatrice - Dopo aver attraversato il Paese, gli atleti imboccheranno il primo tratto di salita che conduce alla Chiesetta di San Nicolò. Giunti al bivio gli atleti proseguiranno dritto e, dopo un veloce transito sotto i ruderi della Porta di San Rocco, inizieranno la lunga ascesa di complessivi 5 km che li condurrà, in un continuo alternarsi di sentieri, mulattiere e tratti di suolo sterrato parzialmente carrozzabile, al Santuario della Madonna della Neve (check passaggio atleti e unica zona di ristoro della gara)".

"Il tracciato segue fedelmente il percorso di pellegrinaggio denominato “Camin de Capelette”, per via delle innumerevoli edicole votive costruite dai Paesani e presenti lungo al la via. Raggiunto il sagrato del Santuario, gli atleti faranno progressivamente ritorno a Badalucco. Dopo aver raggiunto la base di Monte Carmo e la zona pianeggiante antistante all’altare dove si trova adagiata una grande statua della Madonna della Neve, gli atleti impegneranno un sentiero di circa 1,5 km che li farà ricongiungere con Strada Don Aldo Caprile, brevissimo “trait d’union” in asfalto con la Chiesa di San Bernardo, primo luogo di transito intermedio nella lunga discesa verso il centro abitato badalucchese. Superata la Chiesa di San Bernardo e dopo ulteriori 1,5 km di discesa su strada carrozzabile sterrata, gli atleti impegneranno un breve tratto di sentiero in salita e in ambiente boschivo che li condurrà verso la Zona Antenne (Località Cegno), l’ultima vera asperità prima della “passerella finale” con una vista panoramica che saprà ripagare di ogni fatica".