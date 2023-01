Gestione mandato professionale: quattro buoni motivi per passare al digitale

Negli ultimi anni, il numero di applicazioni e software gestionali disponibili sul mercato è aumentato a ritmi vertiginosi. Oggi come oggi, infatti, è possibile reperire strumenti ad hoc per qualsiasi necessità: per creare ed archiviare le fatture, per pianificare le attività lavorative, per tenere a mente gli appuntamenti e le scadenze. E, persino, per esigenze molto settoriali, come la gestione dei mandati di avvocati, commercialisti ed altre figure professionali.

Proprio tra i liberi professionisti, la scelta di ricorrere ad un software apposito per creare e conservare i documenti di maggiore rilievo – come, appunto, i contratti di incarico – è diventata sempre più comune. Il contributo di queste nuove tecnologie, comunque, non riguarda soltanto gli aspetti burocratici, quanto anche l’organizzazione generale dello studio: si tratta, dunque, di un investimento destinato a dare i suoi frutti sul lungo periodo.

Ma quali sono i vantaggi che un software come Pactum – per citare uno dei prodotti più apprezzati dagli stessi utenti – è in grado di offrire? Scopriamo insieme quelli principali.

#1 Rapidità ed efficienza

A seconda dei casi, l’elaborazione di un contratto di mandato professionale può richiedere parecchio tempo – ed impegno – da parte del titolare dello studio e dei suoi collaboratori.

Tempo che, inevitabilmente, viene sottratto ad altre attività, rallentando il flusso di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati (come, ad esempio, la consegna di un progetto).

Al contrario, delegando tali compiti ad un software dedicato, si avrà una gestione più snella, rapida ed efficiente. Il che permette al professionista, come pure al suo staff, di impiegare le proprie energie in attività di approfondimento, ricerca e miglioramento dei servizi.

#2 Organizzazione impeccabile

Le funzioni di tali software, specialmente quelli più avanzati, non si esauriscono con l’elaborazione dei contratti di incarico. Anzi, in molti casi, essi mettono a disposizione vari strumenti per tenere traccia delle attività previste da ciascun mandato, delle relative tempistiche e dei compensi, creando un fascicolo cliente completo di ogni dettaglio.

In questo modo, non vi è più bisogno di utilizzare un’applicazione per la parte amministrativa, una diversa per i pagamenti e via di seguito, con il rischio di tralasciare aspetti importanti.

#3 Eliminazione errori

Redigere documenti di persona, specie nei periodi in cui i ritmi di lavoro sono particolarmente serrati, può aprire il varco ad errori più o meno gravi, così come a semplici dimenticanze che, tuttavia, finiscono per creare intoppi che dilatano ulteriormente i tempi. Con i contratti di mandato professionale, data la complessità della materia, il rischio di sbagliare è ancora maggiore. Tutto questo non si limita a compromettere l’immagine del professionista e del suo studio ma, a seconda del caso, può anche danneggiare il rapporto con il cliente in questione.

Per evitare che si verifichino situazioni del genere, la scelta migliore è affidarsi alle nuove tecnologie. Utilizzando un software gestionale, infatti, non vi è pericolo di essere imprecisi a livello formale, così come in fatto di contenuti ed attinenza alle norme vigenti in quel settore.

#4 Distribuzione dei compiti

Per i professionisti che si avvalgono di più collaboratori, tirocinanti, stagisti, ecc., la distribuzione del carico di lavoro, spesso, costituisce un punto di forte criticità.

Valutare le aree ed il livello di competenza dei diversi membri dello staff, in modo da attribuire loro i vari compiti non è affatto semplice. Anzi, talvolta può “rubare” tempo prezioso allo svolgimento stesso di tali attività. A ciò si aggiunge la necessità di monitorare lo svolgimento del lavoro, nonché di rilevare – e correggere – gli errori in corso d’opera.

Oggi, invece, tutti questi aspetti risultano facilmente automatizzabili mediante un semplice software. Il quale, sostituendo in larga parte la figura del supervisore, va a sollevare il professionista a capo dello studio dallo stress derivante dalla sua posizione di controllo.